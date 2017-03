Viljandi poisi enesetapuni viinud pedofiil vahistati Hispaanias

Ilmnes, et Eesti ametivõimude kogutud info kaasabil arreteeritud mees oli samalaadsete tegude eest juba ka 2008. ja 2010. aastal kinni peetud ning tal oli Hispaanias veel mitu ohvrit. 2008. aasta kinnipidamise ajendiks oli tema Eesti laste vastu suunatud tegevus. Nüüdseks on Hispaania ametivõimudel väidetavalt õnnestunud tema tegevus seostada ka tol aastal asetleidnud Viljandi koolipoisi enesetapuga.

Sánchez esines toona internetis Tallinnas asuva Hispaania saatkonna töötaja alaealise tütre Lizana. Tema võrku jäi ka 14-aastane Viljandi poiss, kellega ta paljastavaid fotosid vahetas. Kui poiss hakkas kahtlema, kas inimene teisel pool ekraani on tõepoolest see, kellena end esitleb, asus mees teda tema saadetud materjalidega ähvardades šantažeerima, lubades need avalikuks teha.

Ööl vastu 16. märtsi 2008 sooritas poiss vanaisa relvakapist võetud püstoliga enesetapu.

Sáncheze kinnipidamisel võeti ära mitmesugust arvutitehnikat ja avastati, et ta hoidis internetti peidetult ligi 2000 alaealistest tehtud seksuaalse iseloomuga digitaalset ülesvõtet.

Et juurdlust toimetavad Hispaania politseiametnikud, keeldus Eesti politsei- ja piirivalveamet lähematest kommentaaridest.

Kokku seostatakse Sánchezega ligi 70 lapse seksuaalse ahistamise juhtumit eri riikides.