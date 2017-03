Prokuratuur kinnitab: lendava BMW juht oli narkojoobes

«Tänaseks on teostatud mitmeid menetlustoiminguid, sealhulgas ülekuulamisi. Lisaks sellele on ekspertiisi tulemusel leidnud kinnituse fakt, et sõidukijuht oli narkojoobes. Hetkel on sooritamisel nii autotehniline kui liiklustehniline ekspertiis, nende tulemused ei ole veel laekunud. Ekspertiiside läbiviijaks on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut,» ütles Sakalale Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius.

Autoroolis olnud 22-aastasel Heleryl tuvastati pärast õnnetust tehtud kiirtestiga kanepi tarvitamise tunnused. Naine testi tulemusi ümber ei lükanud, kuid eitas õnnetuse hetkel narkojoobes olemist.

Avariiga tekitatud kahju ulatus 30 000 euroni, õnnetuses tugevalt kannatada saanud maja on nüüdseks kindlustusfirma toel taastatud.