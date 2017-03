«Jälle!» Nii võiks võtta ühe sõnaga kokku Sakala lugejate reaktsiooni sotsiaalmeedias, kui olime esmaspäeval teada andnud, et veidi aja eest sai jalakäija Männimäel Riia maantee ning Anton Irve ja Lennuki tänava ristmiku juures ülekäigurajal autolt löögi. Oli see ju sama koht, kus kahe kuu eest pääses kaks last auto eest napimast napimalt.