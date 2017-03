Noorsportlaste vahel jagatakse 25 000 eurot

Stipendiumi laiem eesmärk on toetada Eesti inimeste tervislikke eluviise ning seeläbi kogu ühiskonna tervist. Paljud noored katkestavad sporditegemise iseseisva elu alustamise eel, sest täiskasvanuna pole neil võimalust sportimist finantseerida. Toetamaks pühendunud noorte jätkamist, saavad stipendiumile kandideerida sportlased, kes 26. märtsi seisuga on 18–25-aastased.

Stipendiumit võib taotleda sportlane või tema nõusolekul treener, juhendaja, kool, spordiklubi või -alaliit. Stipendiumi võib taotleda ka võistkonnana, kui enamik selle liikmeid on 18–25-aastased. Kandideerima on oodatud ka kõik invasportlased. Taotluse esitamise tähtaeg on 26. märts.

Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb kindlustusseltsi kokku kutsutud hindamiskomisjon. Lisainfot stipendiumi tingimuste ja taotluse esitamise kohta leiab siit.