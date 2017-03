Sakala toimetus on oma töö tegemiseks tutvunud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetmesse esitatud kõigi Viljandimaa projektidega. Tänases lehes kajastatav idee rajada PKT toetuse abil Viljandisse suurejooneline jääspordikeskus oli aga esimene, mis pani selle kohta lugedes mõttes ohoh ütlema. Ja seda mitte üksnes seepärast, et idee on kõrgelennuline ja originaalne.