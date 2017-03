Sakala, 8. (21.) II 1917

Kohalik elu. – Esmaspäewal kell 2 lõunal pidasid Wiljandi suuremate wabrikute ja töökodade tööliste asemikud kohalikus linawabrikus koosolekut, et ajutise miilitsawäe komiteesse oma asemikud walida. – Kohalik wanem sõjatsensor teatab meile, et tema sellekohase ettekirjutuse järele weel ainult sõjateateid tsenserib, kuna politilised teated enam tsenserimise alla ei käi. – Parun Wolffi maja on terwelt miilitsa ajutise komitee tarbeks üüritud, kuhu asub komitee kantselei. Seal hoitakse ka politseilt ärawõetud relwad.