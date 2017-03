Emajõel on tänavu uusi püügipiiranguid

Ühe kitsendusena on 15. märtsist 10. maini keelatud Emajõel kalastades kasutada konksu, millel on rohkem kui üks haru. Samuti on kalapüügieeskirjaga kehtestatud aastaringne keeluala Emajõe lähtest (muulide Võrtsjärve-poolseid otsi ühendav sirge) Jõesuu maanteesillani (uus maanteesild).

Lisaks on 1. aprillist 30. juunini Emajõe vanajõgedes ja sootides (alates Pedja jõe suudmest kuni Kärevere maanteesillani) ning 1. maist 15. juunini Emajõe suudmest Koosa jõe alguseni kalapüük keelatud.

Emajõgi läbib Alam-Pedja looduskaitseala, kus kaitse-eeskirjaga on kehtestatud nii kalapüügil kui ka muudel tegevustel hulk piiranguid. Näiteks kaitsealal olevates loodusreservaatides on kalapüük ja inimeste viibimine aasta läbi keelatud. Alam-Pedja looduskaitseala Põltsamaa raba sihtkaitsevööndi sootides on 1. veebruarist 30. juunini ning Emajõe luha sihtkaitsevööndi sootides 15. aprillist 30 juunini kalapüük keelatud. Samuti on keelatud inimeste viibimine eespool mainitud sihtkaitsevööndites.

Täpsemate piirangutega tutvumiseks võib pöörduda keskkonnaameti poole või tutvuda veebikeskkonnas (www.riigiteataja.ee) kättesaadavate õigusaktidega (kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus, ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2017. aastal, looduskaitseseadus, Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri).