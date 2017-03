Männimäel koeraga jalutanud neiu: mind ründasid pipragaasi ja rotimürgiga pätid

Kodus postitas neiu Facebooki hoiatuse, mis seal kulutulena levima hakkas. «Seepeale võttis minuga ühendust naisterahvas, kes nentis, et samasugune meestepaar istub alatasa Männimäe Selveri taga ja kõrvalasuva Säästumarketi ukse juures. Üks koeraomanik avaldas, et on samuti rõvetseva duo ohvriks sattunud ning nood mehed olid teda litsiks sõimanud ja rõvedaid ettepanekuid teinud,» rääkis Noormägi.

Tütarlapse kinnitusel liigub ta koeraga Männimäel ringi sageli ja on veendunud, et meeste sihtmärgiks on just nimelt koerad. «Siin linnaosas tunnevad kõik koeraomanikud üksteist,» lausus ta. «Enamik koeri on hästi kasvatatud ja ma ei mäleta, et varem oleks mingeid probleeme olnud.»

Selles, et ühe ründaja maha puistatud roosad helbed olid tõepoolest rotimürk, veendusid Noormägi sõnul veel samal õhtul piirkonda omaalgatuslikult patrullima läinud koerasõbrad. Nad olevat avastanud mürgi jälgi ka Männimäe Selveri tagant jalgradadelt ning selle sealt ära koristanud. Praeguseks on Katariina Noormägi kinnitusel mobiliseerunud juba mitukümmend koerasõpra ja muid linnakodanikke, kes lähipäevadel selles piirkonnas ringi liiguvad, et leida uusi jälgi maha poetatud rotimürgist või kohata ründajaid.

«Inimesed on ühendust võtnud ka Viiratsist ja Vana-Võidust ja lubanud appi tulla,» kõneles Noormägi, kes läks pärast intervjuud Pargi tänava politseimajja ütlusi andma. «Kui ma hädaabinumbrile helistasin, öeldi mulle kõne lõpus, et võin ise rünnaku tõttu avalduse teha, kui soovin. Aga täna hommikul kolmveerand üheteistkümne paiku helistati mulle Viljandi politseist ja kutsuti ütlusi andma, sest nad olevat asja menetlema hakanud.»

Noormägi lubas ütlusi andma minnes omaalgatuslikest patrullidest kindlasti ka politseile teada anda, sest tema sõnul ei ole koerasõprade eesmärk omakohut mõista, vaid leida veel võimalikke mürgitatud kohti ja mehi kohates nende liikumisest politseile teatada.

Politsei palub juhtumi lahendamiseks abi

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Ragne Keisk kinnitas Sakalale, et kirjeldatud juhtumist anti tõepoolest Viljandi korrakaitsjatele teada ja praegu tegeleb politsei juhtunu asjaolude selgitamisega. «Kontrollime laekunud infot põhjalikult, selgitamaks muu hulgas, millisel ajendil selline vahejuhtum üldse aset leida võis,» rääkis Keisk.

Politsei palub kõiki, kel on infot kõnealuse juhtumi kohta, kes teavad samalaadseid juhtumeid või kes saavad aidata rünnaku toimepannud isikuid tuvastada, sellest teada anda politsei lühinumbril 112.

Politsei paneb inimestele südamele, et võimalikele korrarikkumistele viitavatest teadaannetest tuleks kindlasti politseid teavitada. «Sotsiaalmeediasse postitatud hoiatavat teadet tuleks alati operatiivselt jagada ka korrakaitsjatega, et reaalse ohu korral seda efektiivselt ennetada või kõrvaldada saaks,» rõhutas Ragne Keisk.