Ettevõtjad otsivad Jõhvist töökäsi

Lisaks tööpakkujatele on Jõhvis kaasas ka Viljandis kinnisvarahaldusega tegelev osaühing Varaks, kes räägib võimalikest elamispindadest.

«Aasta jooksul, mis on möödunud viimasest Ida-Virumaal käigust, oleme näinud, et põhiline takistav asjaolu inimeste ümberasumisel on elamispinna küsimus,» ütles linnapea Ando Kiviberg. «Paneme seekord lisaks töökohtadest rääkimisele suuremat rõhku elamispindade tutvustamisele».

Linnapea sõnul käis möödunud aastal mitu Ida-Virumaa inimest Viljandis töötamise võimalusi uurimas, kuid päris püsima ei jäänud keegi. Tagasiside nii ettevõtetelt kui töötajatelt oli siiski positiivne ning see annab lootust, et edaspidi võiks keegi siiski Ida-Virumaalt Viljandisse tööle asuda. «Samal ajal, kui Ida-Virumaal on endiselt võrdlemisi suur töötusprotsent, vajavad Viljandi ettevõtted hädasti töökäsi juurde.»

Töömessil Jõhvis osalevad Viljandis tegutsevad aktsiaseltsid Dold Puidutööstus, Hansa Candle, Toom Tekstiil, Viljandi Aken ja Uks ning osaühing Delux.