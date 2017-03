Täna kell 19 kohtuvad Viljandi spordihoones Eesti käsipallimeistrivõistluste meistriliiga tugevama vahegrupi teises voorus Viljandi HC ja Põlva Serviti. Tänavustel tiitlivõistlustel on konkurendid vastamisi neljandat korda. Senistest kohtumistest on kaks võitnud Serviti ja korra on mäng jäänud viiki.