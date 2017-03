Anu Ennoki koduklubi lõpetas põhiturniiri teise kohaga

Anu Ennoki sõnul võib põhiturniiriga igati rahul olla. «Põhiturniir läks plaanipäraselt, sest kindlustasime teise koha juba mitu vooru enne lõppu. Seejärel said võimaluse ja mängupraktikat noored ja põhimängijad enne play-off`e natuke hinge tõmmata,» vahendas volley.ee sportlase sõnu.

Enda mängu kohta ütles Ennok, et parandamise kohti on ikka. Tema sõnul on võistkond veerandfinaalideks valmis.

Sm`Aesch läheb kahe võiduni peetavas veerandfinaalseerias kokku põhiturniiri seitsmenda Könizi Edellinega.