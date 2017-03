Metsandusharidusega Veljo Kask saab palka riigimetsa majandamise keskuselt. Tema ülesanne on tegeleda raiete planeerimisega ning suur osa päevatööst möödub valge maasturiga võpsikus ragistades. Kõrvalistmel on Kasel alati kaasas raudne sõber – peene optikaga vintpüss. Ta on nimelt kirglik jahimees.