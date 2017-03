Võõras mure

Vastutus algab juba lemmiku võtmisest. Kui otsuse poolt- ja vastuargumendid on tasakaalus, tasub veel kaaluda, kas suudame ennast või oma harjumusi nii palju muuta, et «poolt» oleks selgelt ülekaalus.

Tasub kaaluda ka näiliselt tühist koerakaka küsimust. Kas ma korjan jalutuskäikude ajal kaka üles ja mis ma sellega edasi teen? Kas viin selle koju oma prügikonteinerisse, mis on ju loogiline, või viskan võõrasse konteinerisse? Viimati mainitud mõtteviisiga inimestel ei maksa koera võtta, sest üks vildakas arusaam lemmiklooma pidamisest ei pruugi olla ainus.

MIKS MA SEL minule piinlikul teemal üldse kirjutan? Aga sellepärast, et see ei ole ainult minu mure.

Elan Viljandi kaunis Peetrimõisa linnaosas, kus paljude majade ümber ei ole piirdeaedu. Ei ole ka minu maja ümber. Prügikonteinerid on kas kruntide piiril või hoovides.

Minu konteiner on paar meetrit krundi piirist seespool. Sellel ei ole silti «Sõnnikuhoidla», aga see ei takista ühte koeraomanikku tulemast minu hoovi ja poetamast kakakotikest minu prügikonteinerisse. Millegipärast meeldib talle eriti tühi konteiner.

Ei ole raske ette kujutada, mis selle kotikesega juhtub, kui konteiner täis saab. Juhtub see, et järgmise tühjendamise ajal jääb kõik, mis on raskuse all konteineri põhja laiali laotunud, ikka sinna alles.

Et olen saatuse tahtel üksi jäänud ja võitlen mitme raske haigusega, on paljud majapidamistööd mulle rasked. Nüüd aga on see inimene (kelle isik on mulle ja teistelegi teada) otsustanud, et mina peaksin konteinerit puhastama sellest, mis tema on sinna poetanud. Et see on korduv tegevus, siis soovin, et ta tuleks minu hoovi peale ainult selleks, et konteiner ära puhastada. Kotikesed tuleks viia sinna, kuhu koergi – oma koju.

Mul on sellele inimesele küsimus. Miks teie ja ka ülejäänud koeraomanikud ei ole teinud linna kaasava eelarve projekti ettepanekut, et linn paigaldaks spetsiaalsed prügikastid?

Koerad on toredad, aga nad peaksid hoolikamalt omanikke valima.