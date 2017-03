Pildid. Abjas võtsid mõõtu maletajad

Korraldaja Gert Helmaste ütles, et kokku tuli mängima 16 maletajat, nende seas ka üks naine. Noorim osaleja oli veel lasteaias käiv poiss.

Turniiri võitis Karksi valla esindaja Ion Mõndresku, teiseks tuli Hillar Kuhi Mõisakülast ja kolmandale kohale platseerus Aivo Joamets Abja vallast. Naisvõistleja Eha Lihtne Halliste vallast jäi 12. kohale ja noorim osaleja Harri Harald Menning Abja vallast leppis sedapuhku 16. kohaga.

Helmaste lisas, et loodava Mulgi valla mängijad on ühist turniiri tänavu pidanud nüüd kolmes kohas, varem Vana-Karistes ja Mõisakülas. Ta märkis, et osalejad sooviksid ühe turniiri mängida ka Karksi vallas.