Tööõnnetuste arv tegi rekordi

Inspektsioon esitas võrdluseks käepärast oleva andmerea alates 1995. aastast ning sellest selgub, et vahepealse perioodi jooksul pole ühelgi aastal olnud nii palju tööõnnetusi, kui just eelmisel aastal.

Viljandimaal registreeriti eelmisel aastal 176 tööõnnetust. Seda on 17 juhtumi võrra rohkem kui aasta varem.

Viljandimaal kasvas ka laekunud töövaidluste arv: eelmisel aastal oli neid 46 ehk kümme enam kui aasta enne seda. Tööinspektsioon märkis Eesti kohta üldiselt, et suurim töövaidluste arvuga tegevusalad on kaubandus, transport, majutus ja toitlustus.

Eestis kokku registreeritud tööõnnetusest 4036 juhul said töötajad kerge kehavigastuse, 1019 juhul raske kehavigastuse ning 26 tööõnnetust lõppes töötaja surmaga. Raskeid tööõnnetusi toimus enim metallitööstuses, veonduses ja laonduses ning ehitussektoris. 65 protsenti tööõnnetustest juhtus meestega. Kõik hukkunud olid mehed. Enim juhtus tööõnnetusi 25–34 aastaste noorte meestega.

Maakonniti oli enim õnnetusi Tallinnas ja Harjumaal. Tööõnnetuste arv vähenes Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Läänemaal.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul juhtus 35 protsenti tööõnnetustest uute töötajatega.

«Puudulik väljaõpe ja juhendamine töökohal on väga sage põhjus, miks satuvad tööõnnetusse kas esimesele töökohal või uuel kohal alla aasta töötanud töötajad,» lausus ta. «Teisel kohal on tööohutusnõuete eiramine. Kõrge tööõnnetuste arv ning seetõttu tegemata jäänud töö kahjustab oluliselt meie ettevõtete konkurentsivõimet. On juba olnud juhtumeid, kus välismaised partnerid ütlevad üles lepingu Eesti ettevõttega, kuna tööohutuskultuur jätab tõsiselt soovida.»

Tööinspektsioon külastas eelmisel aastal 4436 ettevõtet, kus tuvastati 20 004 rikkumist. Nõustamisteenuse maht kasvas aastaga umbes viis protsenti. Telefonitsi, e-kirjaga ja vastuvõttudel nõustati kokku 56 352 korral. Eelmisel aastal konsulteeris Tööinspektsioon 212 ettevõtet parema töökeskkonna loomisel. Suures osas toimusid konsultatsioonid tööandjate kutsel.