Mõnes mõttes on talv rahulik aeg, sest kõiksugu tobedad putukad on ilusti standby peal. Praegu me endale sellest veel aru ei anna ja ohime suveigatsuses nii, et vuntsiotsad kõrvu kõditavad, aga kui istume lõpuks kaunil jaaniõhtul pärast sõnajala otsimist tujutult lõkke ääres, endal hargivahe sääsetorgetest paistes, räägime hoopis teist juttu.