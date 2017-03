Rahvatantsurühm Ru-Le-Me kutsub aastapäevakontserdile

Esitamisele tulevad nii vanemad kui uuemad tantsuseaded Eesti tantsuloojatelt. Tantsud on selgeks õpetanud ja lavale seadnud rühma Ru-Le-Me noor tantsuõpetaja Merilin Metsatsirk.

«Juubelikontsert annab publikule hea ülevaate repertuaarist, mida oleme senise tegutsemisaja jooksul omandanud. Ühtlasi oli ka meil endil äratundmisrõõm, kui mõne ammuse tantsu sammud taas meelde tuletasime,» rääkis Metsatsirk.

Maie Tammemäe juhendamisel alustanud Ru-Le-Me oli algul vaid neiduderühm, ent pärast esimest tegevusaastat leiti, et poistega koos oleks ikkagi toredam tantsida. Mõeldud-tehtud ja nii ongi alates 2007. aastast tegutsetud segarühmana.

Kokku on Ru-Le-Me ridades esinenud üle poolesaja noore tantsija. Rühm on 2007. aastast esinenud kõikidel üld- ja noorte tantsupidudel Tallinnas, rääkimata Viljandimaa pidudest. Möödunud hooaja suurimaks esinemiseks oli Kalevi staadionil peetud viies võimlemispidu. Lisaks on Ru-Le-Me Eesti kultuuri tutvustanud välisfestivalidel ja astunud üles lugematul arvul väiksematel esinemistel üle Eesti.

Neile, kes mõtisklevad selle üle, kuidas tantsurühm omale nime sai, teadmiseks, et see on moodustatud kolme asutajaliikme eesnime algusest. Neist kaks tantsivad veel praegugi Ru-Le-Mes.

Aastapäevakontsert on tasuta, kuid pealtvaatajad saavad vabaannetusena toetada rühma rahvariiete uuendamist.