Viipekaart kogub populaarsust

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Kaie Metsla sõnul oli huvi viipekaartide vastu oodatust suurem ning ettevõte on väljastanud 100 000 viipekaarti. «Kaupmehi, kelle juures saab viipega maksta, tuleb kogu aeg juurde ja viipemakse võimalust pakub ka mitu kaubandusketti,» rääkis Metsla ning lisas, et just suurte kaubanduskettide liitumine puutevaba tehnoloogiaga aitab muuta viipemakseid veelgi populaarsemaks.

Kaie Metsla sõnul on klientide tagasiside põhjal võimalik väita, et inimesed hindavad viipemakse kiirust ja mugavust.

Nagu ka paljude teiste uuenduste puhul, tekivad inimestel viipemaksete turvalisusega seotud küsimused. Metsla rõhutas, et turvalisus on pangale kindlasti tähtis. «Viipekaartide turvariskiga on kõvasti tööd tehtud. Süsteemi taga on keeruline algoritm ning aeg-ajalt küsib see PIN-koodi ka väiksemate tehingute puhul. Seega piiramatult siiski puutevabalt tehinguid teha ei saa. Samuti peab viipetehingu tegemiseks kaart olema terminalile väga-väga lähedal, seega on raske ette kujutada, et keegi saaks märkamatult, nii-öelda möödaminnes viipemakse tehingut teha,» selgitas Metsla ning lisas, et kaheksa kuuga ei ole pangal olnud ühtegi viipekaartidega seotud pettuse juhtumit.