Endise Puiatu erikooli maja ootab ostjat

Soomlasest ettevõtja Jouni Petteri Sutela ostis 2009. aastal suletud Puiatu erikooli hoone koos ligemale 16 hektari suuruse kinnistuga Riigi Kinnisvara aktsiaseltsilt (RKAS) 2015. aasta sügisel 38 000 euro eest. Pärast seda on ta suure kinnistu 11 krundiks jaganud, kaks maatükki kohalikele inimestele mahagi müünud ning teinud alal koristus- ja heakorratöid.

Mullu oktoobris algatas Sutelale kuuluv osaühing Kriverton detailplaneeringu, et muuta neljahektarilise katastriüksuse otstarvet. Plaan on moodustada sinna viis elamumaa krunti ja need seejärel maha müüa.

Koolimaja on praegu passiivses müügis

Eesti ja Soome vahet pendeldava Jouni Petteri Sutela eest ajab Puiatu küla kinnisvara asju Krivertoni töötaja Ene Kool. Ta rääkis, et Sutela tähelepanu püüdis maa peal asuv tiik, mille läheduses võiksid inimesed tema uskumist mööda elada tahta. Ka soodne hind meelitas. Liiatigi kuuldi kinnisvaramaakleri käest, et teatud maatükkide vastu on kohalikud inimesed huvi tundnud, kuid RKAS ei olnud maajuppide eraldi müümisest huvitatud.

Pärast kruntimist vahetasidki kaks tükki ostjate endi initsiatiivil kiiresti omanikku. Üks krunt, millel asub vana loomalaut, läks Ene Kooli jutu järgi pere kätte, kes on selle kõrval korterelamus elanud aastakümneid. Silmapiiril on veel üks maahuviline, kuid tollel ei olevat selle asjaga kiire.

Ene Kooli tõdemust mööda on erikooli maale tekkinud aastate jooksul suuri prügikuhilaid. Nende koristamisega on jõudumööda tegeldud, kuid ühele poole pole sellega veel jõutud. Samuti on tehtud heakorratöid, näiteks võsa raiutud.

Kunagine koolimaja on nende tööde tegemise ajal olnud tänuväärt varjualune, ent ehkki seda veel kuskil portaalides ei müüda, oleks omanik sobiva hinna korral nõus sellest loobuma.

«Nii-öelda passiivses müügis on see seepärast, et ma ei ole jõudnud sellega lihtsalt veel tegelda,» rääkis Ene Kool. «Aga varem või hiljem läheb see avalikult müüki. Omanik ise sinna kulutusi tegema ei hakka.»

Vald: on näha, et omanik toimetab

Päris jõude ei ole erikooli maja viimased poolteist aastat siiski seisnud. Alles veebruaris treenisid Viljandi komando päästjad selle keldrites neljal päeval suitsusukeldumist, mullu kasutati seda aga kaitseväe õppusel.

Sakala kirjutas kurikuulsa erikooli maja saatusest viimati 2015. aasta algul. Viljandi valla majandusosakonna juhataja Raivo Laidma nentis toona, et omaniku ehk riigi tegevust pole ammu näha olnud. RKAS avaldas toona lootust, et kinnisvarale suudetakse huviline leida.

Nüüdsele küsimisele, kas olukord on valla poolt vaadatuna paremaks muutunud, vastas Raivo Laidma jaatavalt.

«Ala on suur ja olnud kasutuses hoopis teisel otstarbel, aga omanik on jaganud selle tükkideks ja leidnud neile uusi perspektiive,» hindas majandusameti juhataja. «On näha, et uus omanik toimetab. Olgugi et võib-olla ei ole kõik läinud nii kiiresti, kui mõni on lootnud.»