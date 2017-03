Veisjärve tulevik. Kas hea kalajärv või mudaauk?

VEISJÄRV ON NÄIDE sellest, et ühise väärtuse suurendamiseks peavad kõik asjaosalised jõudma ühisele arusaamisele, et see ületab võimalikud riskid, mis planeeritava tegevusega võivad kaasneda.

Veisjärv on Eesti suuruselt kaheksas järv (480 hektarit). Veisjärvest algab Õhne jõgi, mille kaudu on ta ühendatud Võrtsjärvega. Ajalooliselt on see olnud hea kalajärv, muu hulgas on sealt püütud angerjat.

Veisjärve praegune keskmine sügavus on vaid 1,3 meetrit. See on ligikaudu meetri võrra madalam looduslikust olukorrast, mis muutus pärast uue väljavoolu kaevamist 1924. aastal.

SAGELI ARVATAKSE, et järvede kehvas seisukorras on süüdi okupatsiooniaegne põldude intensiivne väetamine. Palju vähem tunnistatakse, et järvedele on mõjunud halvasti veetaseme langetamine maaparanduslikel eesmärkidel. Sel põhjusel allalastud järvi on Eestis kahjuks kaugelt rohkem kui loodusliku väljavooluga järvi. Isegi suur osa Eesti rabajärvedest on kraavidega alla lastud.

Ilmselt võib pikema teadusliku selgituseta aru saada, et kui järvest suur osa vett ära võtta, saab selle seisukord minna ainult halvemaks. Täpsemalt rääkides toob järve veemahu kahanemine kaasa kalade ja muu elustiku jaoks elupaikade vähenemise, muudab järve seisundi väga sõltuvaks ilmastikuoludest ning vähendab järve taluvust valgalalt lähtuva toitainete sissekande suhtes. Madalate suurte järvede puhul lisandub veel asjaolu, et tuuliste ilmadega ulatub lainetuse mõju järve põhjani ning see toob põhjamudas settinud toitained uuesti aktiivsesse aineringesse, põhjustades veetaimestiku vohamist ja vee kvaliteedi kahanemist, mis omakorda võimendab negatiivseid protsesse, sealhulgas järve ummuksisse jäämist.

NIMETATUD PROBLEEMIDE praktiline näide ongi Veisjärv. Selle väga muutliku seisukorra on fikseerinud ka järveuurijad ehk limnoloogid. Veisjärve seisundit on jälgitud alates viiekümnendatest aastatest. Maaülikooli tehtud uuringud 2007. ja 2010. aastal kinnitasid veel kord, et just maaparanduse käigus väljavooluks rajatud kraavi suur sügavus on põhjus, miks järve veetase ja seisund on ilmastikust ülimalt sõltuvad. Seetõttu on Veisjärve elustik vaesunud, sagenenud on veeõitsengud ja ummuksisse jäämised. Uurijad näevad läbivalt ainsa kestliku lahendusena järve veetaseme tõstmist ja stabiliseerimist.

Enne teadlasi märkasid olukorra halvenemist aga kohalikud inimesed. Selle otsene kinnitus on, et kohalikud on aastaid rajanud väljavoolukanalile paise, et järve veetaset veidigi tõsta. Viimane pais valmis 2016. aasta kevadel.

Rajatud paisud on tehtud küll üllal eesmärgil, aga nende mõju võib olla ka negatiivne. Paisud on küll piiratud ajaks tõstnud veetaseme kõrgele, kuid oma ebapüsivuse tõttu pole need suutnud seda stabiliseerida, vaid pigem kõikumisi võimendanud. Paisud on probleemiks kalastikule, sest on ajutiselt väga efektiivsed rändetõkked. Järve ümbruse maaomanike seisukohast on halb, et omavolilised paisud tõstavad vee suvalisel ajal teadmata kõrgusele ja see võib tuua kaasa prognoosimatuid tagajärgi metsades. Nii juhtus näiteks eelmisel aastal, kui värskelt rajatud pais koosmõjus sademerohke suvega tõstis veetaseme järves kohalike hinnangul pikaajalise keskmisega võrreldes isegi rohkem kui pool meetrit kõrgemale.