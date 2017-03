Politsei hoiatab julma mängu eest

Politseijaoskonna postituses seisab, et Viljandisse on jõudnud sotsiaalmeediamäng «Sinivaal». Mängu idee seisneb enese vigastamises ja kulmineerub enesetapuga. Sotsiaalmeedias levivat mängu dirigeerivad gruppide administraatorid, kes annavad grupiga liitunud noortele iga päev uue ülesande. Oma panuste tõestamiseks peavad osavõtjad jagama foto- ja videomaterjali edukast sooritusest. Mängu 50. päeva ülesanne on enesetapp, mille täitmata jätmise korral on administraatorid ähvardanud liiga teha noortele endile või nende perele.

Viljandi politseijaoskonna noorsoopolitsenikud panevad südamele, et iga inimene, kes märkab noorte ebatavalist käitumist, annaks sellest teada Karin Aarele e-posti teel karin.aare@politsei.ee või Elerin Tetsmannile e-maili teel elerin.tetsmann@politsei.ee.