See, kellele, kui palju ja millise korra järgi linn tegevustoetust maksab, on harilikult puhas rae ja klubide vaheline bürokraatia, mis ei huvita tavalist linnakodanikku kopika eestki. Kuu aega tagasi kerkis see teema Viljandis siiski esile, sest tekkinud oli päris paks pahandus, mis ähvardas puudutada kõiki neid linlasi, kellele on tähtis kohalik tennise- või käsipalliklubi.