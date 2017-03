Täiskuu kohviku ja selle seina kaunistama hakkava kella taga on kolm Kõpust tulnud õpetajat: Nele Rattas, Piret Junalainen ja Diana Pung. Mustad kassid kuufaasidega sihverplaadil sümboliseerivad seda, et kõik on kinni mõtlemises. Nemad mõtlevad positiivselt ja tänu sellele julgesid oma väikses kohas alguse saanud kohvikuga kino kõrvale tulla.

|

FOTO: Marko Saarm