8. märtsi hommikuti on Viljandis tavapärane, et igal tänaval võib silmata vähemalt üht tõtakat meest, kel lilletuutu või õiekobar näpus. Naised, emad ja kallimad ootavad ju õnnitlemist ja lillepoodides on pikad sabad. Aga mida teevad sel päeval maamehed, kui koduaias on lumikellukesed veel tärkamata?