Osale oskuste hindamise testi katsetamises!

Testi on oodatud täitma kõik Eesti inimesed vanuses 16–65 eluaastat, ka need, kes selleks eraldi kutset ei ole saanud. Testi saab täita internetikeskkonnas https://htm.skoor.ee/ ning kasutada tuleks selleks internetibrauserit Firefox 10+ või hilisemat versiooni. Testi täitmiseks kulub umbes 1,5 tundi, millega iga testi täitja annab olulise panuse Eesti inimeste oskuste arendamisse. Tänuks testi täitmise eest loositakse osalejate vahel välja üle 100 auhinna, sealhulgas tahvelarvuti ja 10 nutitelefoni. Testi on võimalik täita mai lõpuni.

«Varasemad testi täitjad on öelnud, et see on huvitav ja väärtuslik kogemus,» julgustas haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk inimesi testis osalema.

Töötukassa juhatuse liiga Reelika Leetmaa tõdes, et test on tulevikus kindlasti kasulik abivahend igale inimesele oma oskuste hindamiseks ja võrdlemiseks teiste töötajate ja tööotsijatega, aga ka töötukassale oma klientide nõustamiseks ja neile koolituste pakkumiseks.

Testiga saab hinnata noorte ja täiskasvanute infotöötlusoskusi: funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ning probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas.

Lisaks mõõdetakse muid elus vajaminevaid oskusi. Samuti võimaldab test hinnata lugemisoskust neil, kel on lugemisega raskusi. Et tegemist on katselise testiga, ei pruugi kõik osalejad saada täitmiseks kõiki testi osi. Testi lõplik versioon valmib 2018. aasta alguseks.

Test on välja töötatud OECD (majandusliku koostöö- ja arenguorganisatsiooni) algatusel ja seda kasutatakse seitsmes riigis. Testi aluseks olevas rahvusvahelises täiskasvanute oskuste uuringus PIAAC osaleb aga ligi 40 riiki.

Uuringust selgus, et nagu Eesti õpilaste tulemustega PISA-s on ka Eesti täiskasvanute lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus OECD keskmisest kõrgemad. Küll aga vajab arendamist meie probleemilahendusoskus tehnoloogiarikkas keskkonnas.

Lisainfo testi ja PIAAC uuringu kohta: www.hm.ee/piaac.