Käsipallurid alustavad vaheturniiri mänguga Kehras

Klubid saavad vaheturniirile kaasa pooled eelmisest kolmest ringist teenitud punktid, mis vajadusel ümmardati täisarvuks ülespoole.

Seega mängivad vaheturniiril nelja tugevama võistkonna seas Põlva Serviti (16 punkti), HC Kehra / Horizon Pulp&Paper (14 punkti), Viimsi/Tööriistamarket (13 punkti) ja Viljandi HC (12 punkti).

Viljandi HC esimene vastane vaheturniiril on täna võõral väljakul peetavas vastasseisus HC Kehra / Horizon Pulp&Paper. Seni meistriliigas peetud samade võistkondade vastasseisudest on üks lahenenud viljandlaste ja kaks kehralaste võiduga.

Kolmanda ringi järel teist kohta hoidva HC Kehra / Horizon Pulp&Paperi peatreener Indrek Lillsoo kurtis, et nädalavahetuse Balti liiga kohtumised jätsid paar tema hoolealust vigastuspausile ning meeskond on reisimisest väsinud.

«Mõistagi on Viljandi samas seisus. Usun, et läheb võrdseks ja kõvaks andmiseks,» sõnas Lillsoo ja ütles, et ei julge võitjat ennustada.

Ka Viljandi juhendaja Marko Koks sõnas, et taastumine on kolmapäevase kohtumise võtmesõna. Lisaks avaldas ta lootust, et meeskond suudab rünnakuid edukalt lõpetada. «Sel hooajal on selgelt näha olnud, et kui realiseerimisega hätta jääme, on meil Kehra vastu raske.»

Täna Kehras peetavat kohtumist saab vaadata Postimehe vahendusel Sakala digilehes.