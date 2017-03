Kai Mägedi toob koduste ette oma värskema loomingu

Kai Mägedi akvarelli repro / reporo

Looduslüürikast kantud õrnadele akvarellidele lisaks on näitusel väljas jõulisemad ja abstraktsemad akrüülmaalid.

«Mul on loomingus eri perioodid. Olen suur katsetaja, proovin kogu aeg midagi uut leida,» lausus Mägedi.

Kunstnik on lõpetanud ning ka ise juhendanud arvukalt kunstikursusi ja -töötubasid. Tehniku-joonestaja elukutse on talle andnud pintsli ja pliiatsiga töötamisel täpsuse ja vabaduse. Viljandi kunstiklubi liikmena on Mägedi esinenud väga paljudel näitustel. Mälestused kunagistest suurtest ülevaatenäitustest on seniajani võimsad.

Kai Mägedi (1951) on Virumaa juurtega viljandlane, kelle suguvõsas, peres ja sõpruskonnas on väga palju loomingulisi inimesi – näitlejaid, muusikuid, luuletajaid ja kunstnikke. Maalimise ja joonistamise pisiku sai ta isalt, näitleja Lembit Mägedilt.

«Kunst lihtsalt on minu elu osa, lapsepõlvest peale loomingu sees. Alati joonistad-joonistad, nüüd pensionieas on samuti nii hea aeg maalida,» rääkis kunstnik.

Kai Mägedi elus on tähtsal kohal olnud ka sport, eriti vibusport, kuid selle tarmuka naise kirg kuulub vaieldamatult kunstile. «See on kõige kihvtim tunne, kui näed, kui väga su töö inimesele meeldib,» ütles ta.