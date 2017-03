Psühholoog Ave Rohtla-Albi sõnul ei pruugi lapsed arugi saada, et ebamugav ja ärev tunne on tingitud stressist.

​Üle poole õppeaastast on seljataga ning eksamiperiood ja kooli lõpp lähenevad. Spetsialistide sõnul on just praegu lastel kõige pingelisem aeg ja üha enam esineb kooli­stressi.