Noortevolikogu ootab projekte

Noortevolikogu spiiker Mait Allas märkis, et nende hallatav projektifond on hea vahend, kuidas leida kohalike noorte mõtetele rahalist toetust. Ta tõi näiteks, et varem on volikogult toetust saanud festival «Bash», aga ka näiteks sellised populaarsed ettevõtmised nagu «Velokulg» ja «Pidu ratastel».

Projektide esitamise tähtaeg on 26. märts. Lisateavet on võimalik leida Viljandi kodulehelt ning noortevolikogu Facebooki lehelt. Ühtlasi võib küsimusi läkitada e-kirjaga aadressil viljandinoortevolikogu@gmail.com.