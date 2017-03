Viljandi tõusis viimase mänguga veerandfinaali

Tund enne kui Riia ja Viljandi omavahelist paremust selgitaama hakkasid, olid hooaja kahes viimases mängus väga head minekut näidanud Klaipeda mehed alistanud kodus Kehra meeskonna. See tulemus andis leedulastele tabelisse kaks punkti lisaks ning nad tõusid turniiritabelis ühe punktiga Viljandi ette. Viljandlastel oli aga üks mäng varuks.

Võrdne avapoolaeg lõppes Viljandi HC 14:13 eduseisul, ent teise pooltunni algul tehti 4:0 spurt ja suudeti vajalikku eduseisu lõpuni hoida. Otsustava kohtumise lõpuvileks olid tablool Viljandi võidunumbrid 31:25.

Võitjate ja kogu mängu parim snaiper oli Kristo Voika üheksa väravaga. Ott Varik lisas kaheksa, Kristjan Koovit viis, Kristo Järve ja Sergei Rodjukov kolm ning Mikk Varik, Sten Maasalu ja Raiko Roosna ühe tabamuse.

"Eilne raske mäng Klaipedas oli meil veel jalgades," tunnistas peatreener Marko Koks. "Lisaks sai meie leegionär Sergei Rodjukov juba 20. minutiks kolm kaheminutilist karistust ja eemaldati, mis tegi olukorra veel keerulisemaks."

Teisel poolajal said viljandlased küll vastastega vahe sisse, kuid Riia jõudis korraks veel kahe värava kaugusele. „Siis aga tundus, et Celtnieks oli veel väsinum kui meie ja ka nende väravavahid polnud sama head kui eile Kehra vastu. Meie rünnak toimis ja ka Rasmus Ots tegi väravas hea mängu. Nii et täitsime eesmärgi veerandfinaali jõuda," lisas Viljandi juhendaja.

Kokkuvõttes tõusis Viljandi pühapäeva õhtuks Balti liiga A-grupis tagasi neljandale ehk viimasele veerandfinaali viivale kohale. Leedu meeskond langes viiendaks ja lätlased jäid kuuendaks. Alagrupi võitis Ukraina ZTR Zaprorožje, teise koha sai Valgevene pealinna Minski esindus ning kolmandana lõpetas grupi Kehra.

Edasi läheb Viljandi HC-l väga raskeks, sest veerandfinaalis astub vastu Balti liiga tiitlikaitsja Riihimäe Cocks. See meeskond võitis kõik alagrupimängud ja on Balti liigas püsinud kaotuseta 22 mängu järjest.