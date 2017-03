Väga rahulik joodikute öö ehk Politseibussi tagatuledes läbi Viljandimaa

On reede õhtu, kell on 20.45 ning see on päev, mil inimeste pangakontodele on jõudnud toetusrahad ja pensionid. Ka paljude töötajate palgapäev jääb just sellesse päeva.

Välijuht Andrus Pulst alustas oma töö-ööd kell 20. Selleks ajaks oli kainestuskamber juba üsna rahvarohkeks muutunud. Viis inimest oli sinna magama toodud. Suurem osa tänavalt ja üks kodust, kus alkohol oli põhjustanud peretüli.

„Kui raha kätte saadakse, siis kulub vaid mõni tund, et end siia juua,” nentis Pulst. „Nüüd käib joomine punkrites ja korterites ning sealt tullakse välja siis, kui alkohol otsa saab,” andis ta mõista, et suurem osa 5. kuupäeva klientidest on juba kaineris kohal.

Kolm patrulli

Plaani järgi peaks kolm tööl olevat patrulli kella 21 ajal Viljandimaale laiali hargnema. Üks lõuna poole, üks põhja ja üks jääb linna. Töövari-ajakirjanik alustab oma sõidukiga Mulgimaale suunduva patrulli jälitamist.

Plaan tähendab patrullipolitseinikele enam-vähem kindla ajagraafiku alusel eri asulates kohal olemist. „Laseme autod arvutist läbi, mõõdame kiirust ja kui mõni kahtlane silma jääb, kontrollime,” selgitas Mõtsar, mis ees ootab. Vahetult enne politseimaja eest lahkumist tuleb aga teade, et Uue-Kariste külje all on metsameestelt generaator ära varastatud, ning Halliste asemel suundub patrull sinna.

Politseibussi järel läbi maakonna sõites on hea vaadata, kuidas sinivalge vilkuritega auto teistele liiklejatele mõjub. Auto, mis minust suure hooga maanteel mööda sõitis, minu ees sama kiiresti liikuvast politseibussist enam mööda sõita ei taha. Paar kilomeetrit hiljem otsustab see auto üldse ennast tee äärde parkida.

Kõpu kiriku lähedal jalutab tee ääres seltskond noorukeid. Kui mina mõni sekund pärast politseibussi neist möödun, kraamivad kõik tüdrukud ja poisid taskupõhjast helkureid välja ja on politseinike möödasõidust ilmselgelt lõbustatud.

Varas viis generaatori

Kurviline ja auklik kruusatee viib lõpuks ühe metsasihini, kus generaatorist ilma jäänud metsamees pori sisse pargitud maasturis politseinikke ootab. Väljas valitseb pilkane pimedus.

„Kõige rohkem tund aega tagasi,” vastas mees politseinike küsimusele, millal vargus võis juhtuda. Lähedal metsas müriseb traktor, seal võtab traktorist puid maha, sest vargusest hoolimata tuli tööd jätkata.

Metsamehe seletusel oli ta paarimehega sihi otsas traktorit parandanud. Meeste eluasemeks kohandatud haagissuvila oli neist kõige enam saja meetri kaugusel. Kui üks meestest haagisest välja tuli, jättis ta generaatori tööle, et see ruumi soojas hoiaks. Kui teine napilt pool tundi hiljem tagasi haagisesse läks, oli generaator selle kõrvalt ära viidud.

„Selline 10-15 kilogrammi kaaluv ja pealt saab sangast kinni võtta,” kirjeldas ohver varga saaki. „Umbes kaks tuhat eurot maksab.”

Selleks, et generaatorini jõuda, pidi varas tulema haagise juurde metsast. „No peab ikka tahtmine olema,” vangutas Mõtsar pärast sündmuskohalt lahkumist varga tegevust kommenteerides pead.