EKRE asutas Viljandi linna liikmetest osakonna

„Kohal oli paarkümmend inimest, aga nemad on ka kõige aktiivsemad liikmed,” sõnas EKRE Järva- ja Viljandimaa ringkonna juht Rein Suurkask, kes valiti juhtima ka Viljandi osakonda. Aseesimeesteks said Jana Pähklemäe ja Aare Pällin.

Suurkase sõnul oli EKRE-l toimiv Viljandi osakond olemas aastaid tagasi, kui partei töötas Eestimaa Rahvaliidu nime all. „Juriidiliselt tuli meil see osakond nüüd uuesti luua,” lisas ta.

“Uue juhatuse peamiseks ülesandeks on jätkata osakonna tugevdamist, et tulla kohalikel valimistel välja tugeva nimekirja ja programmiga,“ teatas Suurkask. Erakonnal on kavas välja panna 27 liikmega nimekiri ning kaks kolmandikku inimestest on juba olemas.

Konservatiivse Rahvaerakonna Viljandi linnapea- ja volikogu esimehe kandidaat selguvad jaanipäeva paiku.

Osaühingus Latoog automaalrina töötav Rein Suurkask on põline viljandlane, abielus ja kolme lapse isa. Konservatiivse Rahvaerakonnaga liitus ta 2014. aastal ning osales ka riigikogu valimistel. Suurkask juhib EKRE Järva- ja Viljandimaa ringkonda, kus on 840 liiget.