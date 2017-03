TÄNAVAKÜSITLUS. Vastajate meelest läks "Eesti laulu" võit parimale

Angela Linder / Elmo Riig

Mulle meeldis võidulaul, see oli ka minu lemmik. Arvan, et see võib ka "Eurovisioonil" edasi saada. Show'd vaatasin telerist ja see meeldis mulle.







Leili Haus

Vaatasin saadet ja see oli ka ainuke ilus laul ja ainsad ilusad inimesed, keda üldse sobib "Eurovisioonile" Eestit esindama saata. Ma ei tea, kas see nüüd finaali saab, eks väike lootus ikka ole. Ega ühtegi paremat küll ei olnud.

Lembit Hansmann

Kurat, raske on vastata. Laulud on kõik toredad. Ei oska nüüd öelda, milline neist parim oli, ega ma kõiki ei saanud näha ka. See, kes võitis, on alati asjalik poiss olnud. Eestit läheb ikka ilus ja korralik laul esindama, prahti sinna ei panda.

Georg Paldra



Õige laul võitis. Rasmus Rändvee oli ka hea, aga pigem eelistasin "Veronat". "Eurovisioonile" see laul sobib, sest see oli ka kõige eurolikum laul, hea meeldejääva meloodiaga. Tänavu olid head tugevad laulud, ühtegi sellist küll ei olnud, mis üldse ei oleks meeldinud.

Kristel Vahtra

Mina ei vaadanud saadet, aga võitjat ikka tean. Mulle meeldib see laul ja "Eurovisioonile" kindlasti sobib. Ma kuulsin, mida Koit Toome ise laulu kohta rääkis ja miks ta selle valis. See põhjendus oli minu jaoks väga tore ja läks südamesse.

Heikki Saabas



Kuulasin laule veebist. Võidulaul oli ju hea, aga minu lemmik see ei olnud. Ehk teine või kolmas. Võita oleks võinud ehk Kerli. "Eurovisiooni" asi – see, kas saab edasi või ei saa – mind eriti ei morjenda. Saavad esineda ja kõik. Mitmendaks ta jääb, ei huvita mind. "Eurovisiooni" ma üldiselt ei jälgi.