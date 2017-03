Millist maatükki on veekeskusel vaja?

Päris täpselt pole krundi suurus määratletud, aga esialgse kava järgi oleks vaja maad, mille üks serv jääks Kaalu tänaval asuva saunamaja peatrepi ja teine vana spordihoone nurga juurde.

Linnavalitsus on maatükki küsinud ja Viljandi Tarbijate Ühistu on oma tingimused esitanud. Ühe maatüki eest küsib ühistu vastu kaht maalappi linna eri kohtades. Üks neist oleks Tallinna tänaval kaubamaja ja SEB pangahoone vahel ning teine Maksimarketi taga. Ruutmeetreid küsib VTÜ isegi vähem kui linn.

Linnapea Ando Kiviberg on teatanud, et tehing oleks linnale põhimõtteliselt vastuvõetav, kuid see nõuaks väga palju aega. Nimelt oleks Tallinna tänava äärde jääval maatükil vaja enne vahetust muuta kasutusotstarvet ja selleks on vaja riigi nõusolekut.

Praegune linnavalitsus ei saa aga garanteerida, et riik lubab pargi asemele ärimaad teha ja kui lubakski, siis võtaks juriidiline protsess väga kaua aega.

Nii on linnavalitsus teinud ettepaneku, et ehk võiks veekeskuse maatüki ikkagi osta. Hinnast pole juttu olnud ning selle peaksid määrama kinnisvarahindajad. Tarbijate ühistu juhid tunnistavad, et raha vastu poleks neil midagi, kuid ka nemad pole summat öelnud.