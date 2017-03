Viljandi vanalinnas pakutakse müügiks ööklubi ja toidukohta

Cheersi omanikud kuulutasid esimest korda, et soovivad oma ööklubi maha müüa, mullu juunis. Siis riputati klubile külge hinnasilt 60 000 eurot. Praegu on see kinnisvaraportaalis www.kv.ee müügil hinnaga 37 000 eurot.

Cheersi esindaja Madis Meier on Sakalale kinnitatud, et klubi on töötanud kasumlikult, kuid müüa tahetakse seda seetõttu, et omanikel on tekkinud uued ettevõtmised. Lossi tänaval asuva ööklubi hakati avalikult pakkuma pärast seda, kui kinnisvaraportaalis avastati suve hakul, et seal müüakse turu lähedal asuva ööklubi Red. Seda ööklubi enam avalikult müügiks ei pakuta.

Cheersi ostja saab kaasa kogu baari sisustuse, helitehnika ja rendilepingu. Kui aga raha ja tahtmist jätkub, võib endale osta ka kogu maja, milles Cheers tegutseb. Hoone on müügis 512 000 euro eest.

Cheersist vähem kui saja meetri kaugusel võib endale soetada töötava söögikoha Foods, mis on spetsialiseerunud kiirtoidu pakkumisele. Valikus on burgerid, kebab ja friikartulid. Omanik tahab toidukoha eest 28 000 eurot ning hinna sisse kuuluvad söögikoha sisseseade ja rendileping.