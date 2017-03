Aasta hooldustöötajaks sai Viljandi haiglas töötav Malle Lohk

«Malle Lohk on andnud väga tõhusa panuse piirkonnas ürituste organiseerimisel ja temalt on tulnud erinevateks ettevõtmisteks mitmeid häid ettepanekuid ning 2015. aasta õdede liidu suvekoolis oli just tema üheks kandvaks jõuks,» ütles reedel Jõgeval peetud konverentsil «Öötöö ja selle mõju naise tervisele» hooldustöötajate seltsingu juht Madeann Alamets.

Alamets lisas, et Malle Lohk osaleb alati aktiivselt üritustel ja õppepäevadel. Lisaks on ta aktiivne naiskodukaitse liige, kokku juba 16 aastat ja sellest kuus aastat ka piirkonna juht.

Malle Lohk töötab Sihtasutuse Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku üldpsühhiaatria osakonnas, hooldustöötaja tööd teeb ta suure pühendumusega tänaseni. Ta oli kuni Viljandi Tervishoiutöötajate Ametiühingu tegevuse lõpetamiseni seal juhatuse liige. Alates 2014. aastast on Malle Lohk õdede liidu liige.

Eesti õdede liidu president Anneli Kannus tõdes, et mida haritum on hooldustöötaja, seda kindlamalt tunnevad end ka teised tervishoiu meeskonna liikmed. «Hooldustöötajatel on tervishoiusüsteemis väga oluline roll ja seetõttu tuleb seda tööd ka väärtustada,» ütles Kannus.