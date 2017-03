Kohalikud valimised on Eestis teadupärast iga nelja aasta tagant sügisel. Seepärast on tavatu, kui linnapeakandidaadiga tullakse avalikkuse ette enne, kui karud jõuavad talveunest ärgata. Viljandi sotsiaaldemokraadid otsustasid seekord just niimoodi talitada.