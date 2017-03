Käsipalli Balti liigas säilib põnevus viimaste mängudeni

Kui B-alagrupis on veerandfinaalidesse pääsejad selgunud, siis A-alagrupis on viimaste mängude eel kõigil kuuel klubil võimalik nelja parema sekka jõuda. Zaporožje ZTR on alagrupi võitnud, ent Minski SKA-l on 12, Kehral 10, Viljandil 6, Riia Celtnieksil 4 ja Klaipeda Dragunasel 3 punkti. Riialased said sel nädalal kaks punkti tabelisse juurde, kui nende hiljutine kaotus ZTR-ile pöörati 10:0 võiduks, sest ukrainlased olid kasutanud registreerimata pallurit.

Võitluses viimase edasipääsukoha nimel on aga õhus kõik võimalused, isegi selline, kus kolm klubi lõpevatad võrdselt kuue punktiga ning lugema hakatakse omavaheliste kohtumiste punkte ja ilmselt väravaidki.

Nagu Kehra, nii võitis Viljandigi avamängudes mõlemad vastased, alistades Dragunase 30:25 ja Celtnieksi 27:22. Samas pole viljandlased lätlastest viimasel kahel hooajal võõrsil jagu saanud – mõlemad kohtumised lõppesid viigiga. Dragunast võideti mullu kahel korral, kodus ühe ning võõrsil kahe väravaga.

Viljandi peatreener Marko Koks tunnistas, et matemaatikaga pole mõtet tegelda. «Ukrainlaste nii-öelda lahkus Celtnieksile kaks punkti kinkida olukorda lihtsamaks ei teinud. Meie lähme reisile plaaniga kaks kohtumist võita. Peame ise mehed olema. Dragunas on kodus võimsas hoos, võitis hiljuti karika ja on liigas kaotuseta, nii et midagi lihtsat me ei oota,» kõneles Marko Koks. «Mõistagi pole meil probleeme meeskonna häälestamisega, pigem vajab jälgimist, et me üle ei mõtleks.»

Viljandi HC juhendaja sõnul on viimasel ajal mängijaid kimbutanud haigused, aga praegu on kõik rivis, ehkki ilmselt mitte veel tippvormis. Viimased liigamängud tabeli teise poole meeskondadega näitasid, et päris oodatud mängupilti veel siiski pole.