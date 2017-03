Kalade kudeaeg tähendab püügipiiranguid

«Kevade tulek on looduses murranguline, siis algab uus aastaring. Paljudele kalaliikidele tähendab see kudeaja algust, mistõttu on eriti oluline anda neile paljunemisrahu. Lõppeks on see ju nii nende kui meie kõigi püügi- ja söögirõõmu huvides,» ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Püügipiirangud on meie kalateadlaste ettepanekutele tuginedes seatud kalavarude hoidmiseks. Nende vastu eksides ja seadust rikkudes on tagajärjeks trahv, lisaks võib juhtuda, et hüvitada tuleb ka keskkonnale tekitatud kahju.

Meeles tuleb pidada, et haugipüügikeeld meres kestab 1. märtsist 30. aprillini, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 15. aprillist 15. maini, Võrtsjärves 15. märtsist 15. aprillini ning teistes siseveekogudes 15. märtsist 10. maini.

Kohapüügikeeld Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves kestab 5. maist 10. juunini, meres 15. maist 15. juulini, Võrtsjärves 15. maist 15. juunini ning teistes siseveekogudes 15. aprillist 15. juunini.

Latikat ei või 5. maist 10. juunini püüda Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest (välja arvatud püük lihtkäsiõngega ja käsiõngega) ning 1. maist 20. juunini teistes siseveekogudes, välja arvatud püügil lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Võrtsjärves latikapüügipiirangut pole.

Lesta ei tohi Soome lahel püüda 15. veebruarist 31. maini ning teistel merealadel 15. veebruarist 15. maini.

Linaskipüük on keelatud Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves 20. juunist 20. juulini (v.a lihtkäsiõng ja käsiõng), teistes siseveekogudes 20. juunist 20. juulini (V.a püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega). Endla järves ja Sinijärves on linkaskipüük keelatud 1. aprillist 20. juulini kõikide püügivahenditega.

Kõikides veekogudes on keelatud püüda tuurlasi, harjust, tõugjat ja säga.

Vaata püügikeelutabelit siit.