Seda, et ühe suure riigiettevõtte juhi viimase avaliku kõne lõpus seisab 800 kolleegi lava ees aplodeerides püsti ja mitmel neist on silmad veekalkvel, pole vabas Eestis vist varem nähtud. Esimene kord oli paar nädalat tagasi postiettevõtte Omniva aastagalal Saku suurhallis. Kohalolnud kinnitavad: see oli erakordselt emotsionaalne hetk väga paljudele.