Viljandi haigla lubab külalised tänasest haigete juurde

Külastuskeeld algas haiglas tegelikult juba eelmise aasta lõpul, kui 12. detsembrist piirati sisekliiniku külastamist. Toona oli põhjuseks noroviiruse puhang. Aastavahetusel oli mõnda aega lubatud patsiente vaatamas käia, kuid uuel aastal alanud gripi ja ülemiste hingamisteede haiguste puhang sulges kogu haigla uksed.

Infektsioonikontrolli arsti ettepanekul otsustas Viljandi haigla juhtkond tänasel koosolekul karantiini lõpetada ja seega on alates 3. märtsist taas lubatud patsientidel küla käia.

Haigla palub kinni pidada külastusaegadest, mis on tööpäevadel kella 16–19, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kella 10–19. Õendus-hoolduskeskuses on need tööpäeviti kella 13–19 ning nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kella 11–19.

Palutakse, et patsientidele ei tuldaks külla tõbisena.