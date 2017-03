Kooli loovtööna valmis video Karksi vallast

Video autorid on XI ja XII klassi õpilased Eero Maling, Anna Leena Tae, Hanna-Lauren Loit ja Kaidi Veske. Karksi valla kodulehe teatel lähtuti teemat valides tahtest midagi koduvalla jaoks ära teha ja arendada oma filmitegemise oskusi.

Video tegijate seletusel on valda tutvustava video peategelane Eero Maling, kes käib valla asutustes ja vaatamisväärsuste juures. Ta propageerib korraga liikuvat eluviisi, näitab valla spordivõimalusi ja osaleb suurematel kultuurisündmustel.

«Video on pühendatud valla 25. aastapäevale ja on hea mälestus Karksi vallast pärast haldusreformi. Video on jäädvustatud 2015. ja 2016. aastal, kokku poolteise aasta jooksul,» selgitasid autorid.