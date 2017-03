Viljandimaa jahimehed ületasid hundijahil limiidi

Kõige enam kütiti hunte Harju- ja Järvamaal, kummaski 17 isendit, järgnes Raplamaa 15 isendiga. Kõigis kolmes maakonnas oli see ühtlasi maksimaalne lubatud küttimismaht. Kõige väiksem limiit, üks isend, kehtestati Hiiumaale ja jaanuari alguses kohalikud jahimehed selle ka realiseerisid.

Küttimismahtude koostamise aluseks on võetud huntide loendus ja kahjustusandmed ning arvestatud on ka jahindusnõukogude ettepanekuid. Et jahihooaja alguseks ei ole looduslikest teguritest lähtuvalt võimalik saada täit ülevaadet huntide juurdekasvust, kehtestatakse küttimismahud mitmes jaos, nii ka tänavu. «Täienduste tegemisel olid aluseks jahimeestelt hooaja jooksul laekunud loendusandmed, mida edastati eelmiste aastatega võrreldes tunduvalt operatiivsemalt. Kokku täiendasime huntide esialgset küttimismahtu seitsmel korral,» lausus Aimar Rakko, keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja.

Hundijahi eesmärk on ohjata huntide arvukust ning seeläbi vähendada hundi põhjustatud kiskjakahjustusi, jälgides samal ajal hundi populatsiooni tervikseisu. Suurkiskjate ohjamiskava näeb ette säilitada enne jahihooaja algust sügise hakul 15–25 kutsikatega hundikarja, milles asurkonna üldarvukus jääb 150–250 isendi piiresse.

Keskkonnaagentuur prognoosis jahihooaja alguses hundi arvukuse umbes kümneprotsendist kahanemist, mille peapõhjused olid möödunud hooaja kõrge küttimissurve ja laialt levinud kärntõbi. Täpne arvukus selgub kevadel pärast vaatlusandmete analüüsi. Võrreldes 2015. aastaga jäi 2016. aastal huntide murtud või vigastatud kariloomade hulk samale tasemele.