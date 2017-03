Kesklinna kooli poisid võitsid Tartus finaalturniiri

Tütarlaste turniiril võitnud Tartu Tamme gümnaasium alistas esikolmiku mängudes 2:0 Karksi-Nuia Kitzbergi gümnaasiumi ja 2:1 linnarivaali Kivilinna gümnaasiumi. Teise koha pälvisid Kitzbergi tütarlapsed, kes olid Kivilinna koolist üle 2:0.

Poiste seas oli Viljandi Kesklinna kool finaalmängudes 2:1 parem Pärnu Raeküla koolist ja 2:0 Tartu Kivilinna gümnaasiumist. Kolmas esikolmiku matš lõppes Raeküla kooli 2:1 eduga.

«Pallilahingu finaalturniir oli väga edukas ja rõõm oli näha Tartus nii palju noori võrkpallisõpru. Kokku oli võistlustules üheksa maakonna 22 kooli 356 lapsega,» sõnas sarja peakorraldaja Laura Rogenbaum.

Haaravate mängude kõrval kohtusid noored võrkpallisõbrad aga ka ala tippudega, kui finaalturniiril tulid neile külla Credit24 Meistriliiga põhiturniiri võitnud Bigbank Tartu pallurid. Nad korraldasid lastele osavusvõistlusi, mille parimad pälvisid auhinnaks palli.

Sari ei koosne aga ainult finaalturniirist. Maakondade ja linnade turniirid, millel selgusid teisipäeval Tartus esikoha nimel heitlema hakkavad võistkonnad, algasid kümnes Eesti piirkonnas juba novembris. Kokku alustas tänavust «Swedbank pallilahingu» võistlussarja 111 võistkonda, millesse kuulus tuhat noort võrkpallihuvilist.

Eelmisel hooajal ilmavalgust näinud sari on lihtne ja lõbus pallimäng, mis sobib suurepäraselt noortele, kes võrkpalliga alles esimest teretutvust teevad. Mängus tuleb saata pall ülaltsööduga üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele, ning vältida, et see lendaks võrku või auti.

Sarjas osalevad võistkonnad on üheksaliikmelised, korraga on väljakul kuus mängijat. Kohtumised peetakse põhimõttel kolmest geimist parim ja geimid mängitakse 15 punktini. Väljakuks on täismõõtmetes võrkpalliplats ja võrgu kõrgus kaks meetrit.

Finaalturniiri võitnud Kesklinna kooli meeskond mängis turniiri õpetaja Raina Luhakooderi juhendamisel koosseisus Sander Šinkartšuk, Siim Kabral, Eric Levit, Simon-Ott Haljaste, Kristofer Sild, Daniel George Brereton, Gert-Marti Õunap ja Egert Röömel.

Tubli teise koha saanud Karksi-Nuia tüdrukute juhendaja on õpetaja Kalli Laprik ning võistkond mängis koosseisus Romi Israel, Kristiina Pihlap, Kristina Pihlap, Liisa Mäesalu, Melissa Osijärv, Mia Loore Tiru ja Laura Vallas.