Z-generatsiooni töötajale

Kuid olgem ausad: sina ei pääse kunagi sellele laevale ning tegelikult sa ei tahagi seda. Sa oled alles noor ja sul on suuremaid muresid, mida lahendada. Sa oled valmis kooli lõpetama ja alustama oma iseseisva karjääriga.

Tööandja, kelle juures töötab sinu isa, vahetab 90 protsenti töötajatest robotite vastu välja. Ta ütleb, et see on ärile kasulik. 650 töötajast saavad hundipassi 590. See kasvatab tehase tootlust 250 protsenti ning praaktoodangu protsent langeb 25-lt viiele.

Sinu võimalused korralik töökoht saada ei ole just kõige paremad, või mis? Mis on sinu plaan? Võib-olla sul ei peagi töökohta olema? Las robotid töötavad ja sina elad universaalsest baassissetulekust ehk kodanikupalgast.

Lähitulevikus võib see olla täiesti võimalik. Aga mis saab sinu vajadustest ja kirgedest?

Inimestel on erinevaid vajadusi. Põhivajadused on soe söök ning korralik koht, kus elada. Kodanikupalgaga võiksid sa need vajadused katta. Aga mis edasi? Sa istud diivanil ja vahid päevad läbi televiisorit? Sa vajad eneseteostust ja ühtekuuluvustunnet!

MAAILM MEIE ümber muutub kogu aeg. Elu muutub paremaks, kui me ise muudame seda paremaks.

Oleme võimelised palju enamaks kui kella 8–17 liinitööks. See jääb minevikku. Las robotid teevad selle töö. Me oleme ise oma õnne sepad ja oma saatuse valajad. Tööta targemalt, mitte väsitavamalt!

Tulevik on sinu jaoks palju helgem, kui sa ise veel arvatagi oskad. Ära lase peavoolu poliitikal ja meedial ennast hirmutada. Sina ei ole enam suurkorporatsioonide ori.

Meie kohustus on kasutada uusi tööriistu, mis on loodud meie elu paremaks tegemiseks. Kasutagem käsikäes uusimaid tehnoloogiaid ja vanu teadmisi. Tänapäeval saame kasvatada endale toitu lihtsalt, kasutades selleks modernset tehnoloogiat. Me saame jagada oma teadmisi ja oskusi ning töötada koos suurema eesmärgi nimel, mitte kellegi ainuisikuline ahnuse nimel.

Uus energia on taastuvenergia. Uus majandus on osalus- ja jagamismajandus. Uus töötaja on isemotiveeriv indiviid ühise eesmärgiga isemajandavas kogukonnas!