Linnuhuvilised hakkavad aialinde jälgima

Suvise aialinnupäeviku veebirakendusse www.eoy.ee/aed saab igaüks luua oma isikliku aialinnupäeviku, kuhu on võimalik kirja panna kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud ning muud juhuvaatlused selgroogsete, tolmeldajate ja fenoloogiliste tähelepanekute kohta: millal hakkasid õitsema taimed ja millal ilmusid välja esimesed putukad. Kaardirakenduse abil saab jälgida teiste osalevate aedade tulemusi ning salvestada ja välja printida oma päevikusse sisestatud andmed ja elamused.

Kolme tegevusaastaga on «Suvisest aialinnupäevikust» kujunenud Eesti suuruselt teine rahvateadusprojekt. Mullu osales selles ligi tuhat loodusvaatlejat, kes panid päevikusse kirja üle 27 200 liigivaatluse. Mullu pesitses suvise aialinnupäeviku projektis osalejate aedades ühtekokku 78 liiki linde, kellest sagedasemad olid kuldnokk, rasvatihane ja linavästrik. Tulemustest selgus, et hea pesitsusaasta oli mullu rasvatihasel, kuid kehvapoolne näiteks metsvindil, linavästrikul ja suitsupääsukesel. Meie rahvuslinnul oli läinud aastal keskmiselt 4,14 poega, mis on küll palju parem kui 2014. aastal, kuid kehvem 2015. aastast.

Põhjalikumalt saab 2016. aasta tulemustest lugeda «Suvise aialinnupäeviku» kodulehelt.

«Suvine aialinnupäevik» kestab märtsist 8. oktoobrini. Aialinnupäeviku tegemisi kajastab looduskalender.ee.