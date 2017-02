Võrtsjärvel vajuvad sõiduvahendid läbi jää igal aastal. See pilt on meenutus mullusest talvest, kui jääauku vajus motoroller.

Ehkki Võrtsjärve jää on piisavalt paks, et kanda suuri autosid, juhtub jääpragudes õnnetusi. Nädala jooksul on järve uppunud inspektorite mootorsaan ja kannatada saanud kaluri auto.