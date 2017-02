Reformierakond esitas loodava valla juhi kandidaadiks Jüri Hanseni

Vast loodud ühenduse nimi on Eesti Reformierakonna Põhja-Sakala piirkonnaorganisatsioon ja see ühendab ligemale 130 reformierakondlast, kes elavad Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu vallas ning Võhma linnas.

Piirkonnaorganisatsioon kujundab Reformierakonna poliitikat kohalikul tasandil ja organiseerib liikmeskonnale vaba aja ja meelelahutuslikku tegevust.

Koosolekul valiti organisatsiooni esimeheks Renee Remmel. Lisaks valiti viieliikmelisse juhatusse Urve Mukk, Urve Valdmaa, Jüri Hansen ja Arvi Sarjas.

Kohaletulnud otsustasid Reformierakonna Põhja-Sakala valla vanema kandidaadiks nimetada Jüri Hanseni.

Lahmuse erivajadustega laste kooli direktori ametit pidav Jüri Hansen ütles, et uue omavalitsuse ülesehitamise ja ametite jagamise tuhinas ei tohi unustada vallaelanikke, sest omavalitsuse peamine eesmärk on siiski valla elanike heaolu tagamine.

"Kõik otsused peavad teenima seda, et igal inimesel on meie vallas hea elada. Ei ole vaja hakata korraldama inimeste igapäevaelu, omavalitsuse ülesanne on tingimuste loomine elu arenguks. Me peame neli piirkonda oskama liita üheks, ühes oma endiste ja uute tavade ning traditsioonidega," andis erakonna vallavanema kandidaat teada.