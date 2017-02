Oma riigist. Wäiksed teated Soomest. Hannes Kolehmainen on ühe Rootsi teatel terwe suwe Oysterbais Long Yslandi saarel New-Yorki ligidal müüritööl olnud. Mees on nii kõwaste tööd teinud, et ta suwe jooksul mitu kilogrammi kergemaks jäänud. Muidugi ei jatkunud siis jooksuharjutusteks palju aega. Amerika spordilehed arwawad, et Kolehmaise kuulsuse päewad maailma esimese jooksjana juba on lõpule jõudmas, kuid Kolehmainen ise seda ei usu.