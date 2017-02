Helmen Kütt kandideerib sügisel Viljandi linnapeaks

Koosolekul valmistuti eelseisvateks valimisteks ning lepiti kokku ühistes eesmärkides. Ühtlasi otsustasid sotsid valida varakult endale linnapea- ja volikogu esimehe kandidaadi. «Mida varem me avalikustame enda esinumbrid, seda selgem on valijale, mida ta võib meilt oodata. Ühtlasi loodame, et meie eeskuju järgivad teisedki volikogu saadikurühmad, sest siis on võimalik juba varakult algatada sisulisi diskussioone linna arengusuundade üle,» lausus sotside saadikurühma esimees Juhan-Mart Salumäe.

Tema sõnul kulgesid linnapeakandidaadi valimised tõrgeteta ja kiiresti. «Tegelikult oli koosoleku ajaks jäänud lauale vaid üks linnapeakandidaat, kelleks oli Helmen Kütt. Helmen on olnud aastaid Viljandi poliitilise eluga kursis, isegi siis, kui ta on pidanud ministri või parlamendi liikme ametit. Võttes arvesse tema töökogemust omavalitsuse, parlamendi ja valitsuse tasandil, on raske leida temast sobivamat esinumbrit,» leidis Salumäe.

Helmen Kütt kinnitab, et talle meeldib tema töö riigikogu sotsiaalkomisjoni juhina, kuid samavõrd oluliseks hindab ta oma kodulinna käekäiku. «Viljandi on olnud minu koduks juba 34 aastat ning ma ei kujuta ette paremat kohta elamiseks. Linna juhtimine on meeskonnatöö ning ma tean, et minu ümber on just see grupp inimesi, kellel on linnajuhtimisele värske vaade ja tahtmine oma ideid ellu viima. Ma ei kandideeriks linnapeaks, kui ma ei teaks, et see on meeskond, kellega koos soovin Viljandi arengusse panustada. Kui valijad usaldavad sotsiaaldemokraate ja meil avaneb võimalus seda juhtida, tulen ma riigikogust tagasi Viljandisse, et teenida seda linnapeana,» lausus Kütt.

Kesksete linna arengut puudutavate eesmärkidena tõi Kütt välja kogukonna senisest aktiivsema kaasamise eelarve kujundamisse, süsteemsema töö tõukefondide raha toomiseks linna ja noorte eneseteostusvõimaluste soosimise Viljandis.